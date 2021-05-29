يبحث الكثيرون عن تردد قناة دراما ألوان الجديد 2021 على النايل سات، التي تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض المسلسلات الدرامية الأجنبية، ما جعلها تستحوذ على اهتمام المشاهدين خلال فترة قصيرة للغاية.

وفي هذا الصدد، ترصد جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تردد قناة دراما ألوان الجديد 2021 على النايل سات، والمتخصصة في عرض المسلسلات الأجنبية الحصرية، والتي استطاعت جذب انتباه الجمهور لها في وقت قصير.

تردد قناة دراما ألوان الجديد 2021 على النايل سات

ويمكن لمحبي وعشاق قناة دراما الوان متابعة أحدث المسلسلات الحصرية والشيقة والتي تعرض على شاشتها، من خلال ضبط الترددات على الأقمار الصناعية، نايل سات وعرب سات، على الأرقام الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد الآتي:

متابعة القناة على القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11595

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة دراما ألوان الجديد 2021 على النايل سات

ويمكن ضبط تردد قناة دراما الوان على شاشة التليفزيون، من خلال اتباع عدة خطوات دون الحاجة إلى فني متخصص في تنزيل القنوات، في السطور التالية.

- اضغط على زر Menu بالضغط علي زر القائمة ـ في الريموت كنترول المتحكم في الريسيفر الخاص بك.

- اختر Installation أو كلمة الإعدادات من القائمة التي تظهر أمامك على الشاشة.

- اختر تركيب يدوي Menual Installation.

- بعد ذلك اختر نوع القمر الصناعي «عرب سات».

- اكتب تردد القناة الموجود مسبقًا للبث علي الجودة أو للبث العادي.

- اضغط على كلمة ok، وابحث عن القناة عبر قائمة القنوات الموجودة على جهازك.