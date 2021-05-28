عاجل.. حبس 5 متهمين اعتدوا على مدير ووكيل مستشفى سرس الليان بالمنوفية

أمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، بحبس 5 أشخاص اعتدوا على الدكتور سيد زهران مدير مستشفى سرس الليان، والدكتور إيهاب عياد وكيل المستشفى، وتدمير جميع محتويات المستشفى، من تكسير زجاج وتدمير المكاتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهم في الموعد المحدد.

وأكد الدكتور سيد زهران مدير مستشفى سرس الليان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن 5 أشخاص بينهم مريض اعتدوا عليه في أثناء محاولة شرح القصة، وقام عدد منهم بالاعتداء على وكيل المستشفى بالضرب والسب، وتم علاج الشاب، ثم وصلت قولت الشرطة وألقت القبض على المتهمين الخمسة، وتوجهنا جميعا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، من ضبط المتهمين بالاعتداء على الأطباء في مستشفي سرس الليان، وتدمير بعض محتويات المستشفي، وقام المتهمون بالاعتداء على طاقم المستشفى، وكسروا زجاج المستشفى، مؤكدا أن مدير الأمن وجه بإلقاء القبض عليهم فورا.

من جانبه؛ أكد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عددا من المواطنين اعتدوا علي الدكتور سيد زهران مدير مستشفى سرس الليان، وهاجموا العاملين في المستشفى، وأنهم حرروا محضر بالواقعة، وأنه في طريقه لمتابعة سير التحقيقات.