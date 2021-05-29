قوافل تعليمية وطبية ومسابقات رياضية لمستقبل ببني سويف

اعلن النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، عن تنظيم عدد من الفاعليات والقوافل التعليمية والطبية والرياضية، وتوفير فرص عمل للشباب، انطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وعضو مجلس النواب، تفعيلاً لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة في مساعدة المواطنين، من خلال المساهمة في تنظيم المبادرات والفاعليات المختلفة التي تهدف إلى رفع المعاناة ومشاركة أهالينا بمحافظة بني سويف.

وقال النائب حسام العمدة إن الفاعليات تتضمن إقامة دوري كرة قدم، وعقد مراجعات للثانوية العامة (أون لاين)، عبر صفحة الحزب، والإعلان عنها، وتنظيم قوافل طبية على مستوى المراكز في توقيت واحد، وتفعيل برتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإقامة بعض الفاعليات، تتمثل في ترشيح الشباب أصحاب المشروعات، أو الراغبين بدء مشروعات لحضور التدريب، بالإضافة إلى توفير اللوجستيات الخاصة بالتدريب من قاعات وأدوات مساعده تفي بمتطلبات التدريب، وتنظيم ملتقيات توظيف دورية للشباب من الجنسين، لتسهيل حصولهم على فرص عمل لائقة، بهدف تقليل معدلات البطالة، وتخصيص جلسات ونقاشات للترويج لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية، من خلال مؤتمرات وفاعليات ينظمها الحزب على مستوى الأمانات بالمراكز والقرى.

وأضاف العمدة أنه يجرى التجهيز لتنظيم معارض بصفة دورية، سواء كانت معارض سلع غذائية أو ملابس بأسعار مخفضة، كذلك تنظيم مسابقات للأفكار الابتكارية والإبداعية بين الشباب من الجنسين، لاختيار أفضل الأفكار التي تصلح للتنفيذ، والسعي نحو اعتماد مراكز طبية أخرى لتلقي علاج فيرس كورونا، إلى جانب الأماكن الموجودة، واستقبال المواطنين بمقرات الحزب لمساعدة الراغبين في التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وتوفير كافة التسهيلات التي من شأنها التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقده النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مع أمناء المراكز وأمناء التنظيم، في حضور النائبة منى عبد الله، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة.