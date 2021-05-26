«الأورمان» تدعم 52 مدرسة في بني سويف بمستلزمات بـ2 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية الدور الذي يساهم به المجتمع المدني في دعم خطط وجهود الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تستهدف كل فئات المجتمع على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني شريك فاعل وداعم للخطة التنموية للمحافظة، لا سيما وأن بني سويف استطاعت في الفترة الماضية إعداد أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي والتي وقع عليها عدد كبير من الجمعيات ذات النشاط المجتمعي الكبير، وذلك بهدف أن تعظيم دور المجتمع المدني وأن يكون أكثر فاعلية في الدفع بجهود الارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المشترك والتعاون الفاعل من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال حضوره، اليوم، إجراءات تسليم دعم عيني مقدم من جمعية الأورمان لـ52 مدرسة على مستوى المحافظة، عبارة عن أثاث مدرسي وأجهزة كمبيوتر وسبورات زكية، وبعض المستلزمات والوسائل التعليمية الأخرى، وذلك في حضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وإمام أحمد إمام مدير مشروعات الأورمان ببني سويف.

من جانبه أثنى محافظ بني سويف على الجهود المميزة والنوعية التي تقوم بها جمعية الأورمان إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات التأثير الداعم والإيجابي لجهود الدولة التنموية في مختلف المجالات، خاصة وأن الجمعية شريك أساسي ورئيسي للمحافظة في كثير من المجالات التنموية ضمن خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، ولها آيادٍ بيضاء في كل ربوع المحافظة.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل لجنة فنية مختصة لتحديد احتياجات المدارس والمدارس ذات الأولوية والتي وصل عددها لـ 52، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم العيني المقدم من الأورمان، مؤكدة على أنها ستقوم بالإشراف ميدانيا على تسليم المستلزمات التعليمية للإدارات التعليمية، لدعم المدارس المستحقة، حسب تقرير اللجنة الفنية المختصة، معربة عن شكرها لمحافظ بني سويف وحرصه على توجيه الدعم وحشد كافة الجهود تجاه قطاع التعليم، من منطلق أن القطاع من القطاعات الحيوية، وتقدمت بالشكر لجمعية الأورمان على هذا الدعم النوعي المميز.

وأكدت إحسان أبوزيد على أن خطة المحافظة التي يتبناها المحافظ محمد هاني غنيم، والتي تستهدف تعظيم دور المجتمع المدني وتنوع أنشطته وجهوده، بدأت تأتي ثمارها في مختلف المجالات، حيث لم تقتصر جهود المجتمع المدني على الدعم المالي والمساعدات المالية فقط، وإنما أصبح الدعم متنوع ويشمل كل القطاعات الخدمية، ويمتد إلى ربوع المحافظة «قرى وعزب ومدن» ويشمل كل الفئات المجتمعية المستحقة للدعم.

من ناحيته أوضح إمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف على أن الدعم المقدم من الجمعية لقطاع التعليم بالمحافظة، يشمل 440 مقعدا دراسيا،71 جهاز كمبيوتر، و11 تربيزة كمبيوتر، ولابتوب، و4 ماكينات تصوير، و17 طابعة كمبيوتر و11 سبورة زكية و8 داتا شو، و2 كاميرا عن بعد، و3 كولدير مياه، بتكلفة تصل لـ2 مليون جنيه، ويدعم 52 مدرسة على مستوى المحافظة.