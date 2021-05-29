من هو حسن عبدالله الرئيس الجديد للشركة المتحدة للإعلام؟.. اقتصادي مخضرم

تصدر اسم حسن عبدالله، الرئيس الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع إعلان التشكيل الجديد لـ«المتحدة»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، ومن أعضاء مجلس إدارتها عمرو الفقي، محمد سعدي، تامر مرسي، محمد سمير.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، وعد حسن عبدالله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باستكمال منظومة التطوير والنجاح خلال الفترة المقبلة.

أبرز المعلومات عن حسن عبدالله الرئيس الجديد للشركة المتحدة للإعلام

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن حسن عبدالله الرئيس الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السطور التالية:

- من مواليد عام 1960.

- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982.

- عمل في في البنك العربي الأفريقي الدولي، وانتقل للعمل في فرع البنك بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاد مرة أخرى للقاهرة وتدرج في المناصب حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس البنك والعضو المنتدب.

- شغل عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات المهمة منها البنك المركزي المصري، االبورصة المصرية، الشركة المصرية للاتصالات، عدد من المصارف العربية والفرنسية، شركة أوراسكوم للإنشاءات، كوكاكولا، إنديفور مصر، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، معهد التمويل الدولي، جمعية رؤوس الأموال المصرية.

- عضو مؤسس لبعض الجهات، منها المجلس القومي للتنافسية، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج، ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا لاتحاد رأس المال الدولي في زيورخ بسويسرا.

- شغل منصب المستشار الفني للأكاديمية العربية للدراسات المالية والمصرفية.

- شغل عضوية هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية.

- شغل عضوية المجلس الاستشاري بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.