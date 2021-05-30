حظك اليوم الأحد 30-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تعرف الأبراج الفلكية بأنها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، وتوضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية الأثنى عشر، والتي تأتي ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يحمل لك أخبارا جيدة ويدفعك لتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين.. تتمتع بمزاج جيد وتقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر وزحل في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يحمل لك اليوم الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك تأثيرا إيجابيا وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

محمود عبد العزيز

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك جاذبية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك أن تبقى متحفظا ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون هادئا في التعامل مع من تحب، وتجنب التحديات والصدام.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يمنحك حماسا وطاقة، ويحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الفلك يمنحك حماسا وطاقة، ويحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة المصرية منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة المصرية شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بحذر وحنكة في إدارتك للأمور المالية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شئونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المصرية حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.