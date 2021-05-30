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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:16 ص | الأحد 30 مايو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يثابر لتحقيق أهدافه، ويثق في قدراته، وتقدم الوطن في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر وزحل في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.

 

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

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