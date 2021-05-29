محامي السفينة الجانحة: طلبنا إحالة القضية إلى هيئة التحضير 

تقدم كل من الدكتور أشرف السويفي، والدكتور حازم بركات، أعضاء هيئة الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس «إيفر جيفن»، بطلب إلى المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بإحالة القضية إلى هيئة التحضير.

اختصاصات هيئة التحضير

وتختص هيئة التحضير بتولي الوساطة في ‏الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة، على أن تشكل برئاسة قاض من بين قضاة ‏الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس ‏محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل.

المحامي: نأمل في تسوية النزاع بالتفاوض

وقال «بركات»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قبل قليل، إن دفاع هيئة قناة السويس تقدم بطلب تأجيل القضية للتفاوض وتسوية النزاع، وانضم له دفاع الشركة المالكة للسفينة.

وأضاف أن «الشركة المالكة لديها النية للتفاوض والتصالح، وهيئة قناة السويس لديها نفس النية أيضاً»، متمنيا وصول الأطراف إلى نقطة اتفاق ترضي الجميع.

قناة السويس تعلن عن مؤتمر صحفي للجنة التفاوض

وأعلنت هيئة قناة السويس، في وقت سابق اليوم السبت، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر غد الأحد، للجنة المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر غيفن».

وجاء في بيان رسمي لهيئة قناة السويس أن المؤتمر يأتي للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بالسفينة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري.

المحكمة تقضي بتأجيل قضية السفينة لجلسة 20 يونيو

وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، بسكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم السبت، بتأجيل القضية لجلسة 20 يونيو المقبل لمنحهم فرصة للتفاوض.

واستمعت المحكمة، في جلستها السابقة، لطلبات دفاع هيئة قناة السويس، ومحامي الشركة المالكة، وطلبا تأجيل القضية لحين التسوية والتفاوض بشكل ودي.

وقال أحمد أبو شنب، أحد أعضاء هيئة الدفاع من مكتب السويفي للمحاماة، عن ملاك السفينة الجانحة بقناة السويس، إن الشركة تأمل في حل سلمي بالتفاوض مع هيئة قناة السويس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أنه انضم لطلب محامي هيئة قناة السويس في طلب لتأجيل، لإعطاء مهلة لمزيد من التفاوض لتسوية ودية، مشيراً إلى أنه تم تقديم مستندات جديدة من ملاك السفينة، تحوي القيمة الحقيقة للسفينة والبضائع وثمن السفينة.

وتابع أن الهيئة قدرت قيمة البضائع والسفينة في البداية بـ3 مليار دولار، وحددت قيمة التعويض 916 مليون دولار، ثم تقدم الدفاع بأرواق تفيد بأن قيمة البضائع والسفينة تقارب 725 مليون دولار فقط.