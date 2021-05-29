حتى لا نصل للبتر.. أستاذة بقصر العيني تحذر مرضى السكر: راقبوا أقدامكم

أكدت الدكتورة هالة كحلة، أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب قصر العيني، أن القدم السكري (قدم مريض السكري المعرضة للإصابة بالتقرحات أو الالتهاب والعدوى بسبب الاعتلال العصبي الذي يسببه مرض السكري)، لا تصل إلا حد إجبار الأطباء على بترها، إلا بعد الكثير من المضاعفات، موضحة أن الانتباه لتلك المضاعفات والاهتمام بها بشكلٍ كافٍ، ففي تلك الحالة لا يصل الأمر إلى البتر، محذرة في الوقت نفسه من هذا المرض، مشيرة إلى أن هذا المرض مشكلة كبيرة للغاية، قائلة: «كل 8 ثواني فيه مريض سكر بيشتكي من شريان كبير بيتقفل».

وأضافت «كحلة»، خلال لقائها، السبت، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، أنه في حالة تم غلق الشريان الواصل إلى المخ أو القلب، فهذا يؤدي عادة إلى الوفاة أو كوراث صحية كبيرة لدى المريض، منبهة أن هذا لا يحدث إلا مع حالات مرضى السكر غير الملتزمين بتناول أدويتهم في مواعيدها المحددة باستمرار وبشكل دوري.

وأوضحت أستاذة الباطنة السكر وكلية طب قصر العيني، أنه في حالة غلق الشريان الواصل إلى القدم، عادة ما يتسبب ذلك في بتر القدم، مطالبة مرضى السكر بالنظر دائما لأقدامهم لملاحظة أي عرض غريب قد يظهر عليها، متابعة: «لو متعود تبص على وشك في المراية كل يوم مرة، فأرجوك بص كمان على رجيلك ولو مرة كل أسبوع».

وكشفت أنه من السهولة بمجرد رؤية القدم التعرف ما إذا كان الشريان الخاص به قد أغلق أم لا، موضحة أنه في تلك الحالة نلاحظ جفاف الجلد بصورة كبيرة للغاية، لدرجة أنه من السهل جدا أن يُجرح في تلك الحالة من أقل احتكاك معه، مواصلة: «هات منديل ورق وامشي بيه على رجيلك شوفها هتحس بيه كدا ولا لأ»، ولهذا تؤكد أن على مريض السكر، أولا الحرص على تناول جرعاته الدوائية خلال أوقاتها بشكل دوري ومستمر، وإلى جانب ذلك متابعة حالة قدمه بشكل دائم ومستمر أيضا.

وكان مرض السكر قد أجبر الفنان شريف دسوقي، على بتر قدمه، وذلك بعد إصابته خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه «وقفة رجالة».