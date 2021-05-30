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حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الأحد 30 مايو 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يمنحك حماسا وطاقة، ويحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الفلك يمنحك حماسا وطاقة، ويحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

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