حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب بأن لديه قدرة كبيرة على استكشاف نوايا الكثير من الذي يتعامل معهم وكذلك خفاياهم بسهولة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يثق في الآخرين بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة المصرية منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.