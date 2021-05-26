حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديهم حسٌ فكاهي، ويبعثون الفرح والتفاؤل في قلوب من حولهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل المال وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك قبل أن تتحرك لتكسب دعما.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك أن تستدعي كل ما لديك من لباقة لتؤثر فيمن تحب ولتكون مثالا وقدوة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.