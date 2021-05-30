حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة المصرية شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.