ما رقم الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية؟

حددت وزارة الصحة والسكان 105 رقم الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية لتلقي كل الاستفسارات من المواطنين والمتعلقة بمستجدات فيروس كورونا، وقالت الوزارة إنها تعمل على تزويد مقاعد الخط الساخن لمساعدة المواطنين في الإطلاع على مستجدات الفيروس بشكل مستمر، وتلقي المعلومات الخاصة به من المتخصصين وخصصت الوزارة 800 مقعد خاصة بعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأشارت الوزارة إلى وجود خط ساخن لوزارة الصحة المصرية وهو15335 لتلقي طلبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا في المنازل.

ما هو رقم الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية؟

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة للتطعيم في المنازل، وهم المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، ومرضى الوهن العضلي.

وقالت الوزارة إن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم ترد أي شكوى بخصوص ظهور أي أعراض جانبية غريبة عليهم حتى الآن، وأشارت الوزارة إلى تطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن والإقبال المتزايد على موقع لقاح كورونا، لافتة إلى توسع الوزارة في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية والتي وصلت إلى أكثر من 400 مركز بالإضافة إلى أرض المعارض والتي تستقبل نحو 10 آلاف مواطن بشكل يومي.

وتواصل الوزارة استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى المحافظات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ كل الاحتياطات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وخصصت الوزارة مجموعة من القنوات الاتصالية لإطلاع المواطنين على كل مستجدات فيروس كورونا منها الخط الساخن وصفحات التواصل الاجتماعي.