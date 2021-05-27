«الصحة» توجه تحذيرا عاجلا لـ«الأطباء» في المستشفيات بشأن علاج كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك مجموعة من التعلميات والإجراءات الشديدة التي وجهتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتعميمها على مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتعلقت التعليمات بالبروتكول العلاجي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بالتشديد على الأطباء بوضع ضوابط للبروتكول العلاجي وتوعية المواطنين بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وكذلك الكرتزون.

التحذير بسبب عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا

وأضاف أن هذه التعليمات جاءت حرصًا على عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا، ما يؤدي لإصابتها بالفطر الأسود، مشيرًا إلى أن مرض الفطر الأسود ليس بجديد وموجود من فترة، ولكنه نادر الحدوث والاهتمام ظهر به بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، والبروتوكول العلاجي الخاص بالمصابين، خاصة أنه يشمل استخدام «كورتيزون» لبعض الحالات المصابة بالفيروس، وأن مرض الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي، أن الفطر الأسود ليس معديًا، وينتقل عن طريق الاستتنشاق والتلامس والابتلاع.

وقالت الوزارة، إن المرض لا ينتقل من إنسان إلى آخر، ولكن يجب الالتزام بكل الاحتياطات القياسية لمكافحة عدوى الفطريات والفيروسات، وتشمل:

- غسل الأيدي طبقا لطبيعة الإجراء الطبي المتخذ.

- ارتداء الواقيات الشخصية تبعا لتقيم المخاطر.

- اتباع أساليب العمل المناسبة لمنع العدوى.

- إعادة معالجة الآلات والأدوات طبقا لاشتراطات مكافحة العدوى.

- تنظيف تطهير البيئة المحيطة بطريقة مناسبة لمنع انتقال العدوى.

- التعامل الصحيح مع المفروشات والمنسوجات.

- التعامل الصحيح مع النفايات الخطرة.

- التعامل السليم مع فلاتر التكيفات بالتنظيف والتطهير الدوري.

- الالتزام باستخدام الماء المعقم في مرطبات الأكسجين والعناية بالفم لمرضى الرعاية المركزة.

- في حال تأكيد إصابة أحد المرضى ووجوده في محيط مرضى آخورن منقوصو المناعة، يجب تطبيق احتياطات التلامس لمنع انتقال المرض من المريض المصاب إلى مرضى مجاورين منقوصي المناعة.