خطوات الاستعلام عن القطارات المتاحة «أون لاين» من خلال تطبيق الموبايل

أعلنت خلال الفترة الماضية الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إمكانية حجز المواطنين لقطارات السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري «أون لاين» من خلال تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة.

ومن خلال تطبيق «قطارات مصر.. حجز واستعلام» الذي يمكن للجميع تحميله على الهاتف المحمول من خلال متجر «جوجل بلاي» يمكن الاستعلام عن كافة القطارات المتاحة ومواعيدها والمقاعد الشاغرة في هذه القطارات بالإضافة إلى أسعار تذاكر جميع القطارات، وذلك قبل حجز تذكرة القطار من خلال التطبيق.

خطوات الاستعلام عن جميع تفاصيل القطارات المتاحة

1 - فتح التطبيق على الصفحة الرئيسية.

2 - الضغط على أيقونة «الاستعلام» عن القطارات، والتي من خلالها كل ما يتعلق بالقطارات وهي «المواعيد - المقاعد المتاحة - الأسعار».

3 - عند اختيار الاستعلام يتم تحديد قناة بيع الاستعلام وهي كالتالي: «الإنترنت - شباك التذاكر».

4 - يتم تحديد بيانات الاستعلام وهي كل من «محطة القيام - محطة الوصول - وقت السفر صباحا أو مساء - تاريخ السفر».

5 - اختيار كل من محطة القيام ومحطة الوصول.

6 - اختيار تاريخ الرحلة.

7 - تظهر أخيرا شاشة نتائج الاستعلام سواء رقم القطار، أو نوع القطار، أو تاريخ ووقت القيام والوصول، أو اسعار التذاكر، أو المقاعد المتاحة.

وفي سياق آخر، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد كشفت عن المخالفات التي تستوجب على الفور تحصيل غرامات من الراكب الذي يلجأ لفعل تلك المخالفات سواء داخل القطار أو محطات القطارات المختلفة، ويأتي من أبرزها، إلقاء المخلفات أو أي أوراق في المحطات أو القطارات، وحمل الأمتعة الكبيرة والتي من الممكن أن تعرض الركاب للمضايقة أو الأذى، والنزول أو الصعود من القطارات وذلك أثناء مسيرها، ونقل الحيوانات الأليفة من خلال القطارات، وأخيرا عدم التزام أي من الركاب بارتداء الكمامات.