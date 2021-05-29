أسرة أحمد بهجت تعلن عدم إقامة عزاء له

أعلنت أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، عن عدم إقامة العزاء يوم الأحد 30 مايو في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب نظرا لظروف فيروس كورونا المنتشر.

وتوفي رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، يوم الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن أحمد بهجت فتوح رجل أعمال مصري ويحمل الجنسية الأمريكية، وهو مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم وصاحب دريم بارك، وشركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية، وشركة انترفال للسياحة.

وكانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982 واخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد».