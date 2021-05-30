تقرير الصحة يكشف تفاصيل تفحم طفلة كوم أمبو بأسوان.. مستند

شهدت قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان، الأسبوع الماضي جريمة بشعة راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بعد أن حاول ابن خالتها وخطيبها في نفس الوقت، والذي يعمل ماسح أحذية، الاعتداء عليها جنسياً في غياب والدتها والتى كانت مع شقيقتها والدة الجاني، وحين رفضت الاستسلام لابن خالتها وقامت بمقاومته وخربشته فى وجهه وجسده ضربها حتى نزفت، فوضع عليها عددا كبيرا من الملابس وأحرقها حتى تفحمت تماماً.

تقرير مفتش الصحة

وحصلت «الوطن» على صورة من تقرير من الطبيب أمجد عبدالموجود، نائباً عن الدكتور عز الدين حامد، مفتس صحة كوم امبو، جاء فيه «أن الجثة لأنثى حوالي 14 سنة وجاءت متفحمة بالكامل إلا موضع حوالي 20 سنتيمترا، من أعلى البطن لأسفل السرة، والجثة متفحمة غير واضحة المعالم، والجمجمة غير مكتملة مع تفحمها، كما لوحظ خروج أعضاء داخلية من البطن والأطراف وتوجد أعضاء منها ظاهرة، والجثة تحت تصرف النيابة».

والدتها: كنت مع شقيقتي والدة الجاني أثناء الجريمة

وبكلمات لا تكاد تسمع من البكاء المستمر، قالت والدة الضحية، إنها وصلت أسوان منذ 3 سنوات، «كنت أعيش في محافظة الإسماعيلية، واستأجرت منزلا للسكن بجوار أهلي في قرية سبيل العرب بكوم امبو من حوالي سنة، وساعة الجريمة أنا كنت مع شقيقتي والدة الجاني كنا بنخلص وبنعاين منزل آخر كنت هسكن فيه، وسمعت أن فيه حريق بالمنزل ومكنتش فاكرة أن بنتي بداخله أعتقدت إنها عند خالها، وكانت مخطوبة لابن خالتها أبوالمجد اللي هو الجاني، كنا قرينا فاتحتها من 4 شهور ومن فترة رجعنا له هدايا الخطوبة بعد البنت ما أخبرتنا أنه بيتردد على البيت في الوقت اللي إحنا مش بنكون فيه في البيت».

بنتي تفحمت وابن خالتها الجاني

وتابعت والدة الضحية، «لقيوا بنتي في آخر أوضة متفحمة بعد المطافيء ما أخمدت النيران، ولما استدعتني النيابة قالي وكيل النيابة بنتك يا حاجة مضروبة على رأسها وإن هناك شبهة جنائية وقلت له إنها كانت مخطوبة لابن خالتها، وبعدها عرفت إن هو الجاني منه لله اللي حرمنى منها، وعرفت أنه حاول يعتدي عليها جنسياً هي خربشته وقاومته فضربها على رأسها بماسورة كانت خلف الباب حتى فقدت الوعي وحرقها بملابس وقفل الأوضة عليها ومشي».

المتهم اعترف ومثل الجريمة

وأصدر رجال النيابة العامة بمركز كوم امبو بأسوان، قراراً بحبس ماسح أحذية بكوم أمبو أشعل النيران في جثة بنت خالته داخل منزلها بقرية سبيل العرب، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واصطحب فريق من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات، المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة إلى موقع وقوع الجريمة، حيث شاهدت النيابة تمثيل المتهم كيف نفذ جريمة حرق جثة الفتاة داخل منزلها.

كشف لغز الجريمة

وكان رجال المباحث بمديرية أمن أسوان بالتعاون مع رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تمكنوا أمس من كشف لغز العثور على جثة طفلة متفحمة أول أمس داخل منزلهم بقرية سبيل العرب التابع لمركز شرطة كوم أمبو، وتم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

ابن خالتها الجاني الذي أراد التعدي الجنسي عليها

وتبين من تحريات رجال المباحث في مديرية أمن أسوان ومباحث كوم أمبو برئاسة المقدم عمرو علام رئيس مباحث كوم أمبو، أن الجاني هو «أ. ع»، 21 سنة، ماسح أحذية ومقيم بكوم أمبو، وهو ابن خالة المجني عليها.

وبحسب مصدر داخل مباحث كوم أمبو، أشعل النار فيها بواسطة ملابس بغرفتها بعد أن أراد التعدي عليها جنسياً فرفضت وعلى أثر ذلك طعنها بآلة حادة وأشعل النار فيها، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل وتفحم الجثة بالكامل .

تحريات المباحث أثبتت الشبهة الجنائية

وكانت تحريات رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، كشفت أمس، عن وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة طفلة 14 سنة متفحمة داخل منزلها بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز.

ورود بلاغ بالواقعة

وورد بلاغ إلى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، من إدارة وحدة الحماية المدنية بكوم أمبو، يفيد باندلاع النيران في منزل بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وعل الفور أمر مدير الأمن بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه.

وبالفحص في آثار المنزل تبين العثور على جثة متفحة لطفلة تدعى «م .و»، 14 سنة، مقيمة بذات المنزل المحترق، ونُقلت الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتم تحديد فريق من رجال المباحث برئاسة رئيس مباحث مركز كوم امبو وبمساعدة النقباء محمود رمضان ومحمد عبيد ومحمد عماد معاوني المباحث.

النيابة تنتدب الطب الشرعي

وانتدبت النيابة العامة بكوم أمبو، الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعاينتها وكتابة تقرير للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وبإجراء تحريات المباحث والكشف المبدئي على الجثة تبين أن هناك شبهة جنائية، وتم التأكد من أن الجاني هو ابن خالتها.