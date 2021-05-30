بعد قرارات المملكة .. متى يُفتح الطيران من مصر للسعودية؟

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أنَّه لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لفتح الطيران بين مصر والسعودية بشكله الطبيعي، حيث إن قرار تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية، ليس قرارًا مصريًا، بل هو قرار سعودي، وأن سلطات المملكة هي من ستقرر موعد إلغاء هذا التعليق واستئناف الرحلات الجوية من مصر للسعودية وفقا لما يتراءى لها بحسب تقديراتها للوضع الوبائي لفيروس كورونا.

موعد عودة الطيران من مصر للسعودية

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لا يستطيع أحد الجزم به حاليًا، لافتًا إلى أنَّ الأسبوعين الماضيين شهدا حالة من التفاؤل لقرب عودة الرحلات بين البلدين لوضعها الطبيعي، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية السماح لمواطنيها بالسفر إلى مصر، فضلًا عن اعتماد منظمة الصحة العالمية لعقار «سينوفارم» الذي يتمّ تطعيم مواطني مصر وبعض الدول العربية به كأحد العقارات الآمنة والفعالة لعلاج فيروس كورونا، ووجود تسريبات سعودية بأن وزارة الصحة السعودية ستعتمد هذا العقار قريبا.

وأوضح المصدر، أنَّه رغم أن مصر باتت الآن ضمن 9 دول فقط تحظر المملكة العربية السعودية دخول مواطنيها لأراضيها، إلا أنَّ الشركة مستمرة ومنذ شهر فبراير الماضي الذي صدر فيه القرار السعودي بتعليق دخول المصريين للسعودية في تسير نحو 6 رحلات يومية من القاهرة للمدن السعودية لنقل الفئات المستثناة من قرار حظر دخول المملكة من مصر وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والمواطنين السعوديين والدبلوماسيين، لافتًا إلى أنَّ الشركة بدأت منذ يوم 20 مايو الجاري في تطبيق التعليمات الجديدة لسفر تلك الفئات للسعودية، وأهمها تطبيق قواعد الحجر المؤسسي عليهم عقب وصولهم للسعودية.

وأصدَرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، قرارًا بالسماح بدخول المملكة للقادمين إليها من 11 دولة وهم الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان بداية من غدا الأحد 30 مايو على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي علي القادمين من تلك الدول.