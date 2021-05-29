نقيب الإعلاميين: «المتحدة» أعادت الريادة للدراما المصرية

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن ما استوقفه في المؤتمر الخاص بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو أن المؤتمر كان شاملًا وواضحًا فيما يخص الماضي والحاضر والمستقبل للشركة، فتم الحديث فيه عن الفترة ما بين 2016 وحتى 2021، وفي لغة الأرقام كانت تحقق خسائر 460 مليون جنيه، لكن بفضل التدابير والإجراءات الإدارية وأيضًا تطوير المحتوى والتعامل الاحترافي في كل الأمور تحول الأمر من خسائر لمكاسب تجاوزت الـ 256 مليون جنيه، وفق ما أعلنه المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة.

وأضاف «سعدة»، على هامش حضوره مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك هدفا تسعى إليه الشركة في الفترة المقبلة، أولها البعد الاجتماعي وكذلك البعد المهني، حيث تستعين بأصحاب المهن وقامت بعمل برتوكولات تعاون مع النقابات مثل نقابة الإعلاميين وكذلك نقابة الممثلين، حيث تسعى الشركة للاستعانة بأفضل العناصر النقابية من أجل تقنين أوضاع عامليها، كما أن المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت إعادة مصر لريادتها الفنية.

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخضع العاملين والكوادر بها للتدريب المستمر لتطوير أدائهم، كما أنه تم الإعلان عن إنشاء صندوق ضد حالات العجز والبطالة، «الصندوق مهم جدا، هيقف بجوار هذه المهن الفترة القادمة وقالوا فيه اتساع القدرة الدرامية من 16 أو 17 عمل درامي حاليا لـ 30 عمل الفترة القادمة، هيفتح دائرة المنافسة والمشاركة للفنانين والمنتجين كل دي أمور مهم جدا، المتحدة استطاعت في فترة وجيزة رغم كل هذه الأحداث أن تعيد الريادة للدراما المصرية».