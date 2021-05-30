طبيب يوضح طرق تقوية المناعة لمقاومة الأمراض

تقف مناعة الجسم القوية حائط صد أمام إصابة الإنسان بالأمراض المختلفة والفيروسات المعدية، وأصبح الجميع حول العالم يهتم بقوة مناعة الجسم، وذلك بعد ظهر الأوبئة والفيروسات المعدية ومنها كورونا، والفطر الأسود، والفطر الأبيض، وكذا الإنفلونزا العادية.

وقال الدكتور هاني أسحق شحاتة، أخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، إن العالم أجمع يهتم الآن بموضوع نقص المناعة، ويمكن التعرف على المناعة الطبيعية أو الضعيفة، من خلال إجراء تحليل صورة دم كاملة، وفي حال وجود نقص في عدد كرات الدم البيضاء يجب تحسين المناعة عن طريق الابتعاد عن القلق والتوتر، وممارسة الرياضة بانتظام، ومنع السموم البيضاء وهي الملح والسكر والدقيق، ومنع تناول الدهون الضارة، واستخدم زيت زيتون، والمكسرات، والحصول على فيتامينات A وB12 وC وD3 وE وFolic acid، والحصول على أوميجا 3، وهي موجودة في السلمون والرنجة، دون إضافة الملح، مع تناول الخضار والفاكهة الطازجة خصوصا البصل والثوم والعنب، وشرب الليمون وعصير البرتقال الفريش بدون إضافة السكر، وشرب كوبي حليب يوميا، والأفضل بروتين فول الصويا، مع ضرورة النوم بشكل جيد ومنتظم.

وعن طرق الوقاية من الفطر الأسود أوضح «شحاتة» أنها تشمل: «استخدام ماء نظيف معقم لمرطب أسطوانة الاكسجين تجنبا للفطر الأسود الرئوي، ومنع حقن فيلر الوجه والشفاة وحقن كورتيزون الجلد إلا للضرورة العلاجية الملحة وتحت إشراف طبي، وعدم موضة أخذ كورتيزون بدون داع تجنبا لعدوى الفطر الأسود، وظبط السكر، وعدم تناول أطعمة مخزنة بالثلاجات، والابتعاد عن المعلبات والمواد الحافظة، والحرص على تناول الأطعمة الطازجة».

وطالب طبيب المناعة وزارة الزراعة بتنظيم حملات لرش مبيدات الفطر الأسود «تيرازول وبنتاكلورونيتروبنزين PCNB»، مع ضرورة توفير بروتوكول الفطر الأسود بجميع الصيدليات ويشمل حقن أمبيزوم، شراب نوكسافيل 40 مجم، ومراهم أمفوتريسين «ب»، مؤكدا أن التطعيم بلقاح كورونا لا يقي من الإصابة بالفطر الأسود.