حسام صالح: تغيير إدارة المتحدة للتعبير عن المسار الاستثماري الجديد لها

أكد المهندس حسام صالح، مساعد رئيس مجلس إدراة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الهدف من إجراء مؤتمر صحفي في ذلك التوقيت، يعود إلى أن الفترة الحالية تشهد الاحتفال بمرور خمس سنوات على إنشاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحا أنه كان لا بد من استغلال تلك المناسبة لإشراك وإعلام الجمهور بما قدمته الشركة طيلة هذه السنوات، وإلى أين وصلت بالتحديد.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هذا التوقيت أيضا يشهد تغييرا للطريق الذي كانت تسير فيه الشركة المتحدة، موضحا أن المجموعة في الفترة الأخيرة، كانت تسير نحو طريق تطوير المحتوى المقدم، بالإضافة إلى العمل على حوكمة السوق، وحققت في ذلك نجاحا كبيرا، ولهذا بدأت البحث عن الطريق الذي يلي تلك المرحلة لتبدأ بالسير به.

وأشار مساعد رئيس مجلس إدراة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الشركة في الفترة الأخيرة استقرت على التعاون مع لجنة كبيرة من الاستثمار، موضحا أن الأمر كان يستوجب أن يحدث تغيير على مستوى مجلس الإدارة ليعبر عن المسار الجديد الذي تحاول الشركة أن تسير فيه.

وأردف أن هذا الأمر يتضح بشكل كبير في أسماء الأشخاص المختارة لمجلس الإدراة الجديد للشركة، برئاسة حسن عبدالله، الذي وصفه بـ«الشخصية البنكية المرموقة جدا»، فضلا عن باقي أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن كل تلك الأسماء تعبر بشكل واضح عن مسار الشركة الجديد نحو الاستثمار.