حسام صالح: «المتحدة» تستهدف توسيع قاعدة المشاركة بالسوق الدرامية

قال المهندس حسام صالح، مساعد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تستهدف في المرحلة المقبلة توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين على مستوى السوق الدرامية، موضحا أن سوق الدراما ستكون مفتوحة أمام الجميع، متمنيا أن يكون للشركة نصيب في التعاون مع المبدعين المميزين، حتى تقدم الشركة أعمالا درامية جديدة مبدعة.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن الشركة تعمل في الفترة المقبلة بكل قوتها، حتى يكون لدينا محتوى قوي نستطيع من خلاله أن نظهر الريادة المصرية على مستوى هذا المجال وكل المجالات الأخرى.

وفي ذات السياق أشار مساعد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الدراما المصرية استطاعت أن تعود إلى ريادتها بالمنطقة العربية من جديد خلال الفترة الماضية، موضحا أنه يحمد الله سبحانه وتعالى، على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كانت ساعدت على تحقيق ذلك بنسبة كبيرة للغاية، مصرحا أن 80% من الشاشات العربية غير المتواجدة بمصر وتتحدث اللغة العربية، كانت تعرض دراما مصرية خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح أنه رغم ذلك فالدراما المصرية وحدها لا تكفي لتحقيق تواجد مصري حقيقي على مستوى منطقتها الإقليمية، التي تتمتع بزخم سياسي وإخباري كبير ويومي وعلى مدار اليوم الواحد نفسه، ولهذا جاء التفكير بإطلاق قناة إخبارية إقليمية بأحدث التقنيات بهذه السوق.