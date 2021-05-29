غلق 9 منشآت مخالفة لقرارات الحظر في حملات مكثفة بالبحيرة

حملات مكثفة نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين، للتأكد من الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

غلق 9 منشآت وتحرير محاضر للمخالفين

أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية، منذ أمس الجمعة وحتى مساء اليوم السبت، بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، عن تحرير 62 محضر عدم ارتداء كمامات، وغلق 9 منشآت مخالفة.

حملات مركز كوم حمادة

وأسفرت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، عن تحرير عدد 3 محاضر كسر حظر، ومصادرة عدد 17 شيشة، وتحرير عدد 2 غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامة بأماكن التجمعات.

حملات مركز أبو المطامير

وفي مركز أبو المطامير، تم تحرير عدد 2 محضر عدم ارتداء كمامة، وغلق وتشميع عدد 1 مطعم مخالف.

حملات متنوعة بمراكز مختلفة

وفي مركز المحمودية، تم تحرير عدد 17محضر عدم ارتداء الكمامة، أما في مركز وادي النطرون، فقد تم تحرير 26 محضر عدم ارتداء كمامة.

وخلال حملات مختلفة بمدن كفر الدوار ورشيد وبدر وإيتاي البارود والرحمانية والنوبارية، جرى غلق 8 كافتيريات، وإعدام 92 شيشة، كما تم غلق مقهى وضبط 5 شيش، وتوقيع 26 غرامة عدم ارتداء كمامة، وغلق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 16 محضر عدم ارتداء كمامات، وإعدام 32 شيشة بنطاق مراكز محافظة البحيرة.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار مثل هذه الحملات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره خلال الفترة القادمة.