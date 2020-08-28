غلق وتشميع 6 محلات تجارية وكافيه في بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء محمود ضياء الدين، اليوم، غلق 5 محال تجارية بدائرة المركز، إضافة إلى كافيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة ليلية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ لمتابعة مدى التزام المحال التجارية والمقاهي بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتكليفات محافظ بني سويف بمواعيد الغلق في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

قاد الحملة العقيد عمرو عبدالعزيز رئيس قسم شرطة المرافق، والنقيب محمد عقيل ضابط قسم شرطة، ورؤساء المناطق ورؤساء قسم الإشغالات ومسؤول رخص المحلات.