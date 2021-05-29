وفاة السياسي السكندري عبدالرحمن الجوهري بعد صراع مع المرض

توفى مساء اليوم السبت، المحامي عبد الرحمن الجوهري، الناشط السياسي المعروف بالإسكندرية، ورفيق درب البرلماني الراحل أبو العز الحريري، وذلك بعد صراع مع المرض، عقب عشرات السنوات من العمل السياسي.

من هو عبد الرحمن الجوهري؟

شغل عبد الرحمن الجوهري منصب المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية عام 2013، وكان يُعد أحد رموز تلك الحركة، التي ظهرت قبل ثورة 25 يناير، والتي تسببت مع حركات عدة في الإطاحة بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكان عبد الرحمن الجوهري، محامي الناشط السياسي حسن مصطفى، المتهم بتهريب عدد من المقبوض عليهم أثناء أحداث قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر.

هيثم الحريري ينعي الناشط السياسي عبد الرحمن الجوهري

ونعى النائب السابق، المهندس هيثم الحريري، الراحل عبد الرحمن الجوهري، قائلاً: «إنا لله وانا اليه راجعون البقاء لله.. أنعي بخالص الحزن والألم الأستاذ والمعلم ورفيق الدرب والثورة الانسان النقي المخلص الوفي الأستاذ عبد الرحمن الجوهري المحامي».

موعد جنازة الناشط السياسي عبد الرحمن الجوهري

وأوضح هيثم الحريري أن جنازة الناشط السياسي عبد الرحمن الجوهري سوف تشيع غداً الأحد، بعد صلاة العصر من جامع العمري، والعزاء علي المقابر بكرموز «البوابة الوسط».

واستكمل الحريري منشوره بالدعاء للراحل عبد الرحمن الجوهري، قائلاً: «اللهم اعف عنه واغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك والهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، أسألكم الدعاء له».