العناني: 500 ألف سائح زاروا مصر في أبريل

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن وجود زيادة مستمرة في عدد السائحين القادمين لمصر، قائلًا: إنه خلال شهر أبريل الماضي زار مصر أكثر من 500 ألف سائح جاءوا عبر 20 دولة، وهو عدد يمثل نحو 50% من أعداد السائحين التي كانت تزور مصر قبل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتوقع «العناني» خلال اللقاء السنوي الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم السبت، أن يتعافى قطاع السياحة المصري بالكامل في منتصف 2022، حال أثبتت اللقاحات فعاليتها، وجرى توزيعها بالسرعة المناسبة في مختلف دول العالم المصدرة للسياحة.

وعقدت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم، لقاءها السنوي بمتحف الحضارة بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة المنتهية فترة رئاسته، وإعلان مجلس إدارة الغرفة الجديد برئاسة طارق توفيق، وتم نقل اللقاء عبر تقنية «زووم»، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بهدف الترويج للسياحة المصرية.

وقال وزير السياحة والآثار خلال اللقاء، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، وتلقيح جميع العاملين في قطاع السياحة، كان لها أثر كبير في ثقة السائحين الزائرين لمصر.

وأضاف «العناني» أن الفترة الماضية شهدت تطويرا كبيرا للمتاحف والمناطق الأثرية في كل محافظات مصر، وتم الكشف عن العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تم الترويج لها بنجاح.

وأكد وزير الآثار أن الحفل المبهر لموكب نقل الموميات المصرية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، والذي شاهده الملايين حول العالم، ساهم في الترويج للسياحة في مصر.

وقال وزير السياحة والآثار: «كنت في اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بالإعداد الجيد لحفل افتتاح المتحف الكبير بالهرم، بما يليق بمكانة وحضارة مصر.

وتابع «العناني»: الرئيس طلب أن يكون حفل افتتاح المتحف المصري الكبري أكثر إبهارا من من حفل موكب الموميات الملكية.