تفاصيل مداهمة 4 مصانع لإنتاج أدوات المائدة من المخلفات الطبية الخطرة

كشفت تحريات وتحقيقات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تفاصيل ضبط 4 مصانع بمحافظتي الشرقية والمنوفية، تقوم بتصنيع الأسمدة والمبيدات وأدوات المائدة من المخلفات الطبية الخطرة، وتبين من التحريات أن أصحاب تلك المصانع يقومون بتجميع المخلفات الطبية الخطرة والمخلفات البلاستيكية مجهولة المصدر، واستخدامها في تصنيع الأسمدة والمبيدات والأعلاف والمبيدات من مواد مسرطنة وشديدة السمية.

المخلفات الطبية

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهمين يقومون بالاتفاق مع مسؤولي مخازن الخردة وجامعي القمامة على شراء ما يجمعونه من مخلفات طبية خطرة، ثم يقومون بإعادة تدويرها، وصناعة أدوات مائدة مثل الملاعق والأكواب والأطباق من تلك النفايات الطبية الخطرة، استعدادا لبيعها وترويجها على المواطنين.

وأوضحت التحريات والتحقيقات أن المتهمين اتفقوا مع موزعين على شراء تلك المنتجات، بخلاف الأسمدة المصنعة من مواد مسرطنة والمبيدات الفاسدة، لشرائها وتوزيعها على المحال وتجار الجملة في عدد من المحافظات.

شركات عشوائية

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئية والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية في مجال تداول النفايات الطبية الخطرة والمخلفات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بنطاق محافظتي الشرقية والمنوفية.

4 مصانع و3 شركات

وداهم قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المختصة، وأمكن ضبط 4 مصانع و3 شركات ومخزن وضبط المديرين المسؤولين عنهم، وبلغ إجمالي المضبوطات 15 طن مواد خام لنفايات طبية ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، و70.500 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، و405.500 مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات زراعية «أسمدة ومبيدات وأعلاف» مجهولة المصدر، و19000 قطعة منتج نهائي لأكواب زجاجية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المعنية لإعداد التقارير المعملية والفنية تمهيدا لإعدامها.