تفاصيل مشروعات كبرى للصرف الصحي في شوارع القاهرة منها «طرة المدبح»

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، إن مشكلة الصرف الصحي تتمثل في شقين، الأول مناطق محرومة من الخدمة، حيث توجد 33 منطقة محرومة من الصرف الصحي في القاهرة، وجاري مد الخدمة لها.

وأضاف «حسن»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الشق الثاني هو مناطق تعاني من ازدحام الخدمة، مثل عين شمس والمرج، وتم افتتاح مجمع رئيسي قبل عيد الفطر الماضي يخدم مناطق كثيرة في عين شمس وعزبة النخل الغربية والنعام.

وأشار إلى أنه يوجد مشروع للصرف الصحي في إحدى المناطق بالمرج حاليا، وستدخل الخدمة لها خلال شهرين، لخدمة 200 ألف نسمة في مناطق عزبة الجامعة وحوض الطويل وحوض جلال وحسام وكفر الباشا وكفر أبوسير.

وأكد أنه جاري تحديث صرف بعض الشوارع بعين شمس، والانتهاء من عدة مشروعات في الصرف بالشرابية مثل «حجاج زلط» وشوارع الحرير ومظلوم والبنياوي وشاكر الجندي ومنطقة الأحلام والأشراف وشارع سيناء وحوض العجوز.

وأوضح أنه جاري العمل في شارع الأشراف في الخليفة المليء بالآثار الإسلامية، وجاري تحديث للصرف نظرا لأنه يعاني من المياه الجوفية، وأوشك المشروع على الانتهاء بتكلفة 40 مليون جنيه.

ولفت أنه جارٍ العمل أيضا في منطقة «طرة المدبح» وخلال 15 يوما سيتم افتتاح محطة كحل عاجل، نظرا لأن المنطقة هناك تحتاج لمشروع ضخم وجاري الاستعداد له، كما يتم تغيير شبكات الصرف في أثناء تنفيذ المحاور في شرق القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية ودعم منظومة الأنطار بها.

وأوضح أن هناك أحد المشروعات الكبرى الجاري العمل بها أسفل طريق الاوتستراد عبر أنفاق، نظرا لأن الطريق تتجمع به برك مياه الأمطار، ومن المتوقع الانتهاء منه في سبتمبر المقبل.