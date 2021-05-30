تغييرات المتحدة تسيطر على برامج الفضائيات.. «خطة مستقبلية طموحة»

ترحيب كبير وصدى إيجابي بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارات هامة في إطار تطوير المحتوى الذي تقدمه بعد 5 سنوات من الإنجازات على مختلف الأصعدة، وفقا للإحصاءات التي أعلنتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت، كما أعلنت عن الخطط المستقبلية الطموحة خلال الفترة المقبلة.

وسيطرت التغييرات التي أعلنت عنها الشركة المتحدة على مضمون الفضائيات نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

يوسف القعيد: التطوير سُنة الحياة.. وسعيد بردم الهوة بين الإعلام والثقافة

عبر الكاتب والأديب يوسف القعيد، عن سعادته بالمؤتمر والتطوير الذي سيحدث للإعلام المصري، قائلا إن التطوير هي سُنة الحياة، ولابد أن يكون موجود في كل فترة من الوقت، كما أنه سعيد بردم الهوة بين الإعلام والثقافة، إذ أن الأخير جزء جوهري ولابد منه في الإعلام.

وأضاف «القعيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه جرى الإعلان عن جائزتين للأطفال، وهذه مسألة شديدة الأهمية، نظرا لأن الطفل اليوم هو مواطن المستقبل، وإذا لم يتم المراهنة عليه يكون بالتالي لا نراهن على مستقبلنا، والذي يعد أهم من حاضرنا، إضافة لجوائز أدبية، والتي ستقرب المسافة بين الإعلام والثقافة.

وأشار إلى أنه من المهم تشكيل لجان التحكيم، وانتقائها بعناية شديدة، والموضوعية الحقيقية في قرارتها، بعيدا عن أي توازنات حتى نستعيد بمصر مرة أخرى وجهها الثقافي والإعلامي، وهي من الوجوه النادرة في مصر.

عماد الدين حسين: إطلاق قناة إخبارية إقليمية تحقيق لحلم كل المصريين

من جانبه قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن المؤتمر الصحفي للشركة تتطرق للعديد من النقاط الفنية والثقافية هامة للغاية، كما أن إعلان إطلاق قناة إخبارية إقليمية في الربع الأول من عام 2022 تمثل تطور في منتهى الأهمية، «كل المصريين بيحلموا بيها، خاصة الإعلاميين».

وأضاف «حسين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه لا يصح أن يكون هناك في المنطقة أكثر من مشروع لقنوات إقليمية، في حين أن الكوادر الاساسية التي أظهرت هذه القنوات كوادر مصرية، لذا من المهم أن تكون موجودة هذه القناة ويتم تفعيلها، وتكون مؤثرة، لأن مصر تستحق أن يكون لديها قناة إخبارية تخاطب المصريين والعرب.

ولفت أن هناك دلالة خرجت من المؤتمر بأن المجال مفتوح أمام كل المنتجين الخاص بالدراما، فالفترة الماضية شهدت ظروف مختلفة، تحتمت وجود سياسات مختلفة لكن بداية من الآن الجميع مرحب بالتقدم فيما يتعلق بالإنتاج الفني.

جمال عنايت: الشركة المتحدة صححت مسار الإعلام

من جانبه قال جمال عنايت، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الإعلام المصري كان يحتاج لإعادة تصحيح بعد ثورة 30 يونيو، حيث كان يوجد مشكلة كبيرة «فيه هوا كتير»، وتجاهل أحيانا بمصلحة المواطن، وهذه هي لُب المسألة.

وأضاف «عنايت»، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، ان الحاجة ظهرت لوجود شركة تستطيع أن تصوب الوضع وتصحيح المسار، وهو ما حققته الشركة بالطبع.

وتابع: «لما أخش على سوق متناذر وخسران خسارة كبيرة وأنه يحكم بعضه الهوا وضرر للوطن والمواطن، يبقى لازم فيه حاجة تحصل عشان نصحح الحكاية، والشركة نجحت، ممكن يكون فيه أخطاء، لان مفيش عمل في الدنيا بلا أخطاء، ولسة المشوار طويل عشان تقدر تحقق ويكون ليك ظهير يحافظ مرة تانية على المواطن والوطن».