لطلاب 3 ثانوي.. تعرف على جدول الأسبوع الثاني من عرض المراجعات النهائية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021، على قناة «مدرستنا 2» التعليمية للأسبوع الثاني، موضحة أن جدول مواعيد العرض يبدأ اليوم الأحد الموافق 30 مايو حتى السبت 5 يونيو 2021.

وأضافت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تردد قناة مدرستنا 2 التعليمية هو (12206) رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/ 5، لافتة إلى أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونياً في لجان مراقبة جيداً، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«التعليم» تتيح مراجعات وتدريبات مجانية في مواد الأحياء والفيزياء

وأكدت الوزارة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء واللغة العربية والاستاتيكا استعداداً لامتحانات الثانوية العامة والتي تتيحها على منصة إدارة التعلم LMS مجاناً، بالإضافة إلى إمكانية الوصول للمراجعات الكاملة في كل المواد الدراسية التفاعلية لطلاب الشهادة الثانوية من مصادر متعددة كالمعاصر والأضواء والامتحان وغيرهم على منصة حصص مصر استعداداً للامتحانات.

وتابعت أنه يمكن التعرف على كيفية الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء والجبر والتفاضل والتكامل والديناميكا والهندسة الفراغية والاستاتيكا والإحصاء استعداداً لامتحانات الثانوية العامة من نجوى ليمتد على منصة إدارة التعلم LMS مجانا.

«شوقي»: سيتم الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة خلال أيام

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة كثفت من استعداداتها لعقد الإمتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة2021، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. أضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021 خلال أيام، مؤكداً أن الوزارة ستحسم مصير التحسين وجدول الامتحانات وموقف تأجيلها بسبب كورونا.