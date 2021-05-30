بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي سوهاج

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بسوهاج، ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ورُفعت آثار الحادث من الطريق، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محطة تحصيل الرسوم بسوهاج، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، والوحدة المحلية للمدينة، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة عز الدين أحمد محمد، 56 سنة، موظف، ويقيم بدائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكذلك عمار عز الدين احمد، 13 سنة، تلميذ، بسحجات بالوجه، وحمزة عزالدين أحمد، 9 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزياد عز الدين أحمد، 4 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلهم أنجال الأول.

كما أصيب كل من ياسر فرج إبراهيم، 26 سنة، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة كمال خليفة، 14 سنة، بكسر باليد اليمنى، ويقيمون بذات الناحية من مستقلي السيارة، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، ورُفعت آثار الحادث من الطريق.