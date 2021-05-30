ينتقل من النبات والتربة.. هل الريف أكثر عرضة للفطر الأسود؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور هاني أسحق شحاتة أخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، إن الفطر الأسود ينتقل من النبات والتربة والسماد والبيئة الملوثة إلى الإنسان، لكن ليس معنى ذلك أن ترتفع نسب الإصابة به في الريف عن الحضر، لأن الفيصل هي المناعة فكلما كانت قوية حاربت الفطر الأسود وهزمته؛ وعلى العكس إذا كانت ضعيفة، سواء بسبب أمراض نقص المناعة كالسرطان وسوء التغذية أو الأدوية التي تسبب نقص المناعة كالكورتيزون والأكتيمرا في علاج كورونا، أو بسبب الارتفاع المزمن بسكر الدم أكثر من 300 والمصحوب بحموضة الدم الكيتونية، فإن الفطر الأسود يهزم المناعة الضعيفة ويقتحم أنسجة الجسم.

ناشد طبيب المناعة، وزارة الصحة، بتحديد مستشفيات للفرز والعلاج وتوفير أدوية الفطر الأسود مدعومة بالصيدليات الحكومية بالتأمين الصحي أو مستشفيات الفرز والعلاج وكذا بالصيدليات الخاصة وهذه الأدوية مادتها العلمية:

Lysosomal Amphotericin B، ووPosaconazole، مع أهمية التشخيص والعلاج الدوائي المبكر، كما ناشد جموع الأطباء والصيادلة بالحد من الاستخدام السخي والمسرف للمضادات الحيوية والكورتيزون خاصة في بروتوكولات علاج كورونا، وطالب جميع مرضى الروماتيزم والمناعة والسكر بمراجعة أطبائهم للحد من الجرعات غير المحسوبة من الكورتيزون وعلاجات تثبيط المناعة وتعديل جرعات ضبط السكر للسكريين، تجنبا للإصابة بالفطر الأسود.

وقال «شحاتة» إنه يمكن معرفة المناعة الطبيعية من الضعيفة، من خلال إجراء تحليل صورة دم كامل، وفي حال وجود نقص في عدد كرات الدم البيضاء يجب تحسين المناعة عن طريق الابتعاد عن القلق والتوتر، وممارسة الرياضة بانتظام، ومنع السموم البيضاء وهي الملح والسكر والدقيق، ومنع تناول الدهون الضارة، واستخدم زيت زيتون، والمكسرات، والحصول على فيتامينات A وB12 وC وD3 وE وFolic acid، والحصول علي أوميجا 3 وهي موجود في السلمون والرنجة، دون إضافة الملح، مع تناول الخضار والفاكهة الطازجة خصوصا البصل والثوم والعنب، وشرب الليمون وعصير البرتقال الفريش بدون إضافة السكر، وشرب 2 كوب حليب يوميا، والأفضل بروتين فول الصويا، مع ضورة النوم بشكل جيد ومنتظم.