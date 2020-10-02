اختيار محطة معالجة المياه في الإسماعيلية أفضل مشروع إنشائي عالميا

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باختيار مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، محطة المحسمة لمعالجة وتدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم خلال عام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، كما منحت جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية مياه البحر في العلمين الجديدة ضمن القائمة ذاتها، كأحد أفضل المشروعات في مجال المياه.

وقال رئيس الوزراء، إنَّ مصر نفذت مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية والخدمات، خلال السنوات الست الماضية، وهو ما رفع تصنيفها عالميا وإقليميا فى عدد من القطاعات، وعلى رأسها الطرق، والاتصالات، وكذا مشروعات الإسكان الاجتماعي، والصرف الصحي، التي أشاد بها مسؤولو البنك الدولي، وعدد من المؤسسات الأخرى، آخرها إشادة مسؤولؤ البنك الدولؤ، منذ يومين، ببرنامج خدمات الصرف الصحؤ فؤ المناطق الريفية، الذي يُنفذ حاليًا في عدد من المحافظات.

وأشارت المجلة الأمريكية، في عددها الأسبوعي الصادرمنذ أيام، إلى أن الحكومة المصرية في إطار خططها لتنمية سيناء، وفي ضوء رغبتها في تنويع مصادر المياه بها، تعاونت من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع شركة "خطيب وعلمي" استشاري ومدير المشروع، وتحالف "ماتيتو – حسن علام" للإنشاءات، ببناء واحدة من أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس، واستطاعت إنجاز ذلك خلال عام، من خلال 2.5 مليون ساعة لم تسجل خلالها أي إصابات، وحدث ذلك دون وقت ضائع.

تأتي أهمية مجلة ENR الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، وتصنف المجلة الأمريكية سنويا أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكذا حول العالم.

وأوضحت أن صناعة الإنشاءات حول العالم سجلت رقما قياسيا على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، حيث فاز بالمسابقة 30 مشروعا بـ21 دولة في 6 قارات حول العالم، حيث بحثت عدة معايير للمشروعات في عدد من الأسواق، وفحصت أداء الأمان بها، ومعدلات الابتكار، والتحديات والتصميم وجودة الإنشاء، ووضعت اللجنة في اعتبارها مدى الاستفادة المتحققة للمجتمع المحلي الواقع في نطاقه المشروع.

حسن علام: المحطة ستغير مجال معالجة المياه في أفريقيا

ونقلت المجلة الأمريكية على لسان المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء حسن علام للإنشاءات، أن محطة المحسمة ستساهم بقوة في دعم الموارد المائية في سيناء، وأنها ستغير من مجال معالجة المياه في القارة الأفريقية.

وبحسب ما أوردته ENR، قال ماهر كحيل المسئول بشركة خطيب وعلمي، مدير المشروع، إن المشروع مثّل تحديا منذ اليوم الأول لبدء العمل بهذا المشروع الضخم الذي بلغت تكلفته 100 مليون دولار، علاوة على أنه كان علينا نقل اللوجستيات الخاصة بالمشروع عبر قناة السويس، وكان علينا أيضا تدبير الإقامة الملائمة لأكثر من 3000 شخص يعملون في وسط الصحراء.

وأضاف أن الشركة استعانت بالعديد من الخبراء من دول كثيرة، من ضمنها اليابان، وسويسرا، وإيطاليا وإسبانيا، وألمانيا، ولبنان والإمارات، بالإضافة إلى الخبرات المصرية.

وتابع كحيل بأنه نظرًا لأن قناة السويس يجب أن تظل مفتوحة في أثناء إنشاء المحطة، نقلت المواد - بما في ذلك 7860 طنا من الصلب - عبر القناة على جسور عائمة مؤقتة، جرى بناؤها وتفكيكها عند الحاجة لذلك، فالحكومة أرادت أيضًا أن يكون المشروع جذابًا من الناحية المعمارية للسفن المارة عبر القناة.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تصل إلى مليون م3 مياه يوميًا، ستساهم في ري 100 ألف فدان وسط سيناء، وجرى تشييدها على مساحة 42000م2 من الأرض، وتتكون من 3 مبان رئيسية متجاورة، كل منها 2000م2، تضم وحدات المعالجة الرئيسية ، بالإضافة إلى مبنيين خارجيين، ومبنى آخر مركزي لعمليات التطهير والترشيح.

ووفقا للمجلة، أشار مسؤول شركة خطيب وعلمي إلى أنه كان هناك تحد آخر هو التعامل مع الحجم الهائل للعمال الذين عملوا في ثلاث نوبات عمل على مدار الساعة، وفجأة تحول الفريق إلى خبراء في إدارة هذه المجموعات الكبيرة من العمال .

وأوردت المجلة على لسان كريم مدور، الرئيس التنفيذي لتحالف ماتيتيو إفريقيا، قوله إن مشروع محطة المحسمة تمت الاستعانة فيه بأحدث التقنيات لمعالجة الصرف الزراعي لإنتاج مياه مناسبة للري واستصلاح الأراضي، وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات التي وضعتها الحكومة المصرية، لافتا إلى أن التحالف كان مسؤولا عن عملية الإنشاء، وأنه سيتولى تشغيل المحطة وصيانتها لمدة خمس سنوات.

وفي سياق متصل، منحت مجلة ENR الأمريكية جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية المياه بمدينة العلمين الجديدة، لاحتلاله مرتبة متقدمة ضمن قائمتها لأفضل مشروعات المياه خلال العام الجاري على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، قالت المجلة إنه لتحويل فكرة إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في مصر من مجرد فكرة إلى مرحلة التشغيل النهائي في غضون 30 شهرًا فقط ، واجه الفريق القائم على تنفيذ المشروع تحديًا لتنسيق استيراد مواد البناء، ومعدات معالجة المياه المتقدمة من شبكة عالمية من الموردين.

ووفقا لما أوردته مجلة ENR، فإنه على الرغم من هذه التحديات، لم يتم المساس بجودة المشروع أو سلامته، حيث سجل العمال أكثر من 2.7 مليون ساعة عمل دون وقوع حادث لأي منهم، لافتة إلى أن المحطة تنتج 150 ألف م3 من مياه الشرب عالية الجودة ، وتلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية بالمدينة.