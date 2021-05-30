أسعار البيض اليوم الأحد 30-5-2021 في مصر

شهدت أسعار البيض، اليوم، استقرارًا في السوق المحلية، وفق تعاملات اليوم الأحد 30 مايو الجاري، وذلك بعد أن شهدت تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، على مدار الأيام الماضية.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن»، من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار البيض اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار البيض

وفقال لشعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، فإن سعر كرتونة البيض بلغ بالمزرعة 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

وسجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقرار في المزرعة عند سعر 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 جنيه، حسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن» .

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلوجرام الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

وأضاف «السيد» أنّ سعر البط اليوم وصل لـ45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، فيما سجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ووصل سعر البط الأبيض إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الدواجن في السوق المحلية:

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 40 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 47 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو جرام من الشيش إلى 75 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو كبد الدجاج اليوم، نحو 47 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من البط في الأسواق إلى 53 جنيهًا.

وأخيرا استقر سعر كيلوجرام البانيه عند 85 جنيهًا.