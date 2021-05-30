اليوم.. أول مؤتمر للجنة التفاوض مع ملاك السفية الجانحة بقناة السويس

تعقد هيئة قناة السويس، ظهر اليوم، أول مؤتمر صحفي للجنة المسؤولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر جيفن».

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، فإن اللجنة تعقد المؤتمر للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بالسفينة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس.

كانت قد قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، بسكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم السبت، بتأجيل نظر دعوى ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي علي السفينة الجانحة لجلسة 20 يونيو المقبل؛ لمنحهم فرصة للتفاوض.

واستمعت لطلبات دفاع هيئة قناة السويس، ومحامي الشركة المالكة، وطلبا تأجيل القضية لحين التسوية والتفاوض بشكل ودي، فيما

وتقدم كل من الدكتور أشرف السويفي، والدكتور حازم بركات، أعضاء هيئة الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس «إيفر جيفن»، بطلب إلى المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بإحالة القضية إلى هيئة التحضير.

وقال بركات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قبل قليل، إن دفاع هيئة قناة السويس تقدم بطلب تأجيل القضية للتفاوض وتسوية النزاع، وانضم له دفاع الشركة المالكة للسفينة.

وتختص هيئة التحضير بتولي الوساطة في ‏الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة، على أن تشكل برئاسة قاض من بين قضاة ‏الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس ‏محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل.