تفعيل 17 خدمة على المنصة الإلكترونية للكهرباء في أكتوبر المقبل

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تفعيل جميع خدمات المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة لميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وتنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

17 خدمة على المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء

وذكر المصدر لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تقدم المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء 17 خدمة في مجالات قطاع الكهرباء على مستوى شركات التوزيع التسع في محافظات مصر، وهي:

1- تحويل طلبات الممارسة للعدادات الكودية.

2- الحصول على شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية.

3- الحصول على شهادة بيانات تعاقد مصالحة.

4- تسجيل قراءة العداد.

5- دفع الفواتير.

6- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

7- تركيب عداد بدل تالف.

8- تركيب عداد بدل فاقد.

9- تغيير اسم صاحب العداد.

10- طلب فحص عداد.

11- طلب رفع عداد.

12- استبدال عداد بقدرة أكبر.

13- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

14- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

15- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

16- تعديل توصيلة.

17- توصيل تيار مؤقت.

إطلاق المنصة في يوليو الماضي بشكل غير كامل

وقال المصدر، إن وزارة الكهرباء أطلقت المنصة الموحدة للخدمات رسميًا في شهر يوليو من العام الماضي لكن بشكل غير كامل، حيث بدأت بتلقي طلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، لافتًا الي أن المنصة أنشئت من أجل التيسير على المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

رابط منصة الكهرباء الموحدة

وأوضح المصدر، أن جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية مجانية دون رسوم، لافتًا إلى أنه يمكن للمواطن الذي يرغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن الفواتير عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة التسجيل عبر الرابط: http:www.moee.gov.eg.

كيفيه تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال المنصة الموحدة للكهرباء

- يمكن للمواطن الذي يرغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة التسجيل عبر الرابط http:www.moee.gov.eg.

- يقوم المواطن بعد الدخول عبر الموقع الرسمي، لمنصة الكهرباء الموحدة أن يقوم بتحديد شركة الكهرباء التابع لها.

- يقوم العميل باختيار خدمة العملاء.

- ثم الضغط على تسجيل القراءة حيث يقوم بكتابة الأرقام الموجودة بالعداد بالكامل.