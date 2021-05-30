حملات مكبرة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية بدمياط

شن اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

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وأسفرت الحملة عن تشميع 2 محل لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية واختراق مواعيد الغلق، وتغريم 11 مواطنًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، وبلغ إجمالي ما تحصل 550 جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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وشدد رئيس الوحدة، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيه بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة متولي حسن محمد، حملة مكبرة بقرية الرياض؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية وغلق المحلات فى الساعة التاسعة مساءً.

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يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع أي تجمعات للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات الساعة التاسعة مساءً.