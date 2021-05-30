جهز 8 مستندات.. بحث ميداني جديد لمستحقي تكافل وكرامة

قالت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، في بيان صحفي، إنه اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل، ستبدأ أعمال البحث الميدانى لحالات تكافل وكرامة، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم، وإضافة المواليد الجديدة وكذلك الأبناء غير المضافين بالتكوين الأسري، وكذلك تعديل فئات الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة.

وناشدت مديرية التضامن، المواطنين بضرورة التعاون التام مع الباحث الميدانى الذي سيزور الأسرة بمحل إقامتها وإمداده بكل المعلومات الصحيحة والدقيقة حرصا على مصلحتهم، منوه إلى عدم الاستماع إلى أي إشاعات مغرضة مما يروضها البعض بشأن إلغاء المساعدة، مؤكدة على أن عملية التحديث لها فؤائد عديدة للأسرة، لافتة إلى أنه سيتم تسليم الأسر التى لديها أبناء أقل من 6 أعوام البطاقة الصحية لها.

وتابعت على الجميع المستحقين تجهيز كافة المستندات المطلوبة وهى كالتالي:

1- صورة بطاقة الزوج والزوجة.

2- صور شهادات جميع الأبناء أقل من 16 عاما.

3- صورة بطاقة الأبناء فوق سن 16 عاما ولم يتزوجوا وصورة الكارنيه للأبناء بالتعليم الجامعي.

4- بيان قيد مدرسي للأبناء بمراحل التعليم معتمد ومختوم بختم الشعار.

5- صورة من وثيقة عقد الزواج.

6- صورة من شهادة الوفاة فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء.

7- شهادة حيازة زراعية معتمدة ومختومة بختم الشعار.

8- صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة

وطمأنت مديرية التضامن، جميع الحالات التي قامت بتغيير محل إقامتها، بأنه لا داعي للقلق، وعليهم سرعة إخطار الوحدة بمحل إقامتها الجديد بالتفصيل حتى ولو كان خارج المحافظة.

ويبلغ إجمالي كروت فيزا تكافل وكرامة في محافظة قنا، 171 ألفا و851 فيزا منها (111186) فيزا تكافل و(60665) كرامة، إلى جانب الدعم النقدى الذى يتم تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة يتم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية لتوفير الحماية الإجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مُستحقى الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة.