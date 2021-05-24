3 شروط لاستمرار معاش تكافل وكرامة.. و10 أسباب لوقفه

في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الفئات من محدودي الدخل، وخاصة الأسر التي تتضمن أطفالا في مراحل التعليمية المختلفة وكبار السن، ومن يعانون من إعاقات جسدية، أطلقت رئاسة الوزراء ووزارة التضامن، برنامج معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، كيفية التقديم للحصول على برنامج تكافل وكرامة، خطوة بخطوة، وشروط استمرار الحصول على المعاش، وأسباب وقف المعاش.

إجراءات الاشتراك ببرنامج التكافل والكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة وهي:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط استمرار المعاش خلال مدة الاستحقاق

1- حضور أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل» للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

2- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل.

3- إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات لجميع المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

معايير الإقصاء من الحصول على معاش تكافل وكرامة

1- القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.

2- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

3- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

4- امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

5- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

6- العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

7- العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

8- التواجد/ العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9- ملكية عمل خاص/شخصي.

10- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.