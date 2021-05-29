كرم جبر: «المتحدة» لعبت دورا مهما في إصلاح مسيرة الإعلام الخاص «فيديو»

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعبت دورا مهما جدا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، على مستوى إصلاح مسيرة الإعلام الخاص، «إحنا كنا شايفين الإعلام شكله إيه قبل 30 يونيو، واتغير إزاي مع المتحدة»، موضحا أن الإعلام قبل «المتحدة» كان معاديا ويسيطر عليه أموالا جاءت من الخارج، وأن الرسالة الإعلامية وقتها كانت ضد المصالح الوطنية العليا.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن المتحدة لعبت دورا مهما في إصلاح مسيرة الإعلام الخاص عن طريق قنوات وبرامج قدمتها، فضلًا عن الأعمال الدرامية، والتي كان لها تأثيرا كبيرا وواضحا جدا على المشاهدين.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم، كان مؤتمرا شاملا وحضره كل ممثلي قطاعات الإعلام، وأن الشركة خلاله طرحت رؤية ممتدة للسنوات المقبلة، معلنا أن أهم ما جاء خلال تلك المؤتمر، كان الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية إقليمية دولية، حتى يكون لمصر قناة تعبر عن مصر وأخبارها وسياستها، ويكون لها انتشارا دوليا، وهذا أمر مهم للغاية، وستحتاج للوقت وجهد والإنفاق عليها.

وتابع: أنه وفقا للكوادر المتواجدة في إدارة تلك الشركة، فإنه يعتقد أن العمل على تلك القناة سيسر في اتجاه سليم، كاشفا أنهم كمجلس أعلى للإعلام يؤيدون التنافسية والمهنية، ويؤيدون أي إنسان يستطيع أن يقدم إضافة بناءة للإعلام المصري.

وواصل: «هنحضر ونشجع ونقولهم أهلا وسهلا بكم»، مشددا أن الجميع في خدمة مصر وقضاياها.