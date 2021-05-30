عاجل.. اصطدام 3 سيارت على طريق «مصر - إسكندرية»

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي، حادث تصادم 3 سيارات، قبل كوبري مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وأوضحت مصادر، لـ«الوطن»، أن الحادث نتج بسبب اختلال عجلة القيادة لدى سائق إحدى السيارات ما أدى لاصطدامه بالآخرين، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعادة فتح الطريق الزراعي بعد توقفه لوقت قصير.

وأكدت المصادر، أن الحادث وقع بين سيارتين ملاكي وأخرى أجرة، مؤكدة عدم وجود إصابات في الحادث، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعرفة ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بوقوع حادث بين سيارتين ملاكي وأخرى أجرة، ولم تسجل أي حالات إصابة في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز بركة السبع، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.