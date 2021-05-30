عاجل.. السيطرة على حريق هائل نشب في كافيه شهير بالشرقية

نشب حريق هائل في كافيه شهير ببندر مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، أدى لتدمير جميع محتوياته وخسائر مادية كبيرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، قبل قليل، من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق كبير في أحد الكافيهات الشهيرة بشارع «الدروس» بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتبين نشوب الحريق في كافيه «قصر البارون» ببندر فاقوس، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، والتي التهمت أغلب محتويات الكافيه، فيما شهدت المنطقة المحيطة وجود كبير لأهالي المنطقة بالتزامن مع اندلاع الحريق والسيطرة على النيران.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب حدوثه وتحديد قيمة وحجم الخسائر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.