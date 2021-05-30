تسليم جثمان السائح الأوكراني للسفارة الأوكرانية بالقاهرة

أكد مصدر طبي بالإدارة الصحية بمدينة دهب في جنوب سيناء، أن مندوب من السفارة الأوكرانية بالقاهرة، تسلم اليوم الأحد جثمان السائح الأوكراني، الذي توفي بمدينة دهب غرقًا خلال ممارسته رياضة الغطس بأحد شواطئ مدينة دهب.

إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل الجثمان

وقال المصدر في تصريح له اليوم، إن مندوب السفارة قام بإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل الجثمان، وجرى تسليمه تقرير الطب الشرعي، و اطلاعه على نتائج التحقيقات التي أكدت أن الوفاة ليس ورائها شبها جنائية، و إنما نتيجة اسفكسيا الغرق.

بلاغًا بغرق السائح

وكان قد تلقي اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، يوم الجمعة الماضية، بلاغًا من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، بالعثور على فيكتور هفوذد، ٦٢ عامًا ( Victor Hvoz) أوكراني الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم ER315593))، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق في رحلة غطس بأحدى القرى السياحية.

وتبين أن المتوفى مواليد ٢٤ مايو ١٩٥٩، وكان يعمل رئيسًا لجهاز المخابرات الأوكرانية سابقًا، وجرى إخطار السفارة الأوكرانية بالقاهرة بالحادث، وأمرت النيابة العامة بجنوب سيناء بالتحقيق في الواقعة، وندب الطب الشرعي إلى مستشفى دهب لتحديد سبب الوفاة.

لا يوجد شبه جنائية وراء الوفاة

أصدرت النيابة العامة بيانًا أمس، يُفيد باستقبالها جثمان أوكرانيِّ الجنسية إثر توفيه غرقًا، وأن صديقًا له من ذات الجنسية كان برفقته أقر أنهما خلال غوصهما على عمق 40 مترًا فُوجئ بالمتوفى يصعد إلى سطح الماء بسرعة زائدة، فحاول إيقافه خشيةً على حياته فلم يُفلح، وبوصولهما إلى السطح نزع المتوفى جهاز التنفس عنه وكان لا يزال على قيد الحياة، فحاول صديقه إسعافه، بمساعدة غطاس مصري وتمكنا من إخراجه إلى الشاطئ وتوليا إسعافه، ولكنه تُوفي إثر نقله إلى المستشفى.

وأكدَّ صديقه عدم اتهامه أحد في الوفاة وأنها لا يعتريها أي شبهة جنائية.

وكانت النيابة العامة قد سألت صديقَ المتوفى ومالكَ مركز الغوص الذي استخدم مُعدّاته يوم الواقعة، والمدربَ الذي كان برفقتهما، فأكدوا أن المتوفى حائزٌ على رخصة دولية تُجيز له الغوص على عمق مائة مترٍ تحت سطح الماء، وأن وفاته جاءت نتيجة إعيائه الشديد إثر صعوده المفاجئ إلى السطح، مؤكدين أنه لا شبهة جنائية فيها، وكذا أكدت تحريات الشرطة ذلك.

وناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى فلم تلحظ فيه أية إصابات ظاهرة، وتبينت زُرقة في عنقه ووجهه وخروج إفرازات من فمه وبقعًا حمراء في قدميه وظهره، فأخطرت النيابة العامة السفارةَ الأوكرانية بالواقعة لندب مندوبٍ رسميٍّ عنها لحضور إجراءات التحقيق، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان بيانًا لسبب وفاته.

وأرسلت النيابة معدات الغوص التي كان يستخدمها إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لفحصها، لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام في العمق الذي كان قد وصله المتوفى.