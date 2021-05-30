لسرعة حل شكوتك.. طرق التواصل مع شركات الكهرباء

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين لسرعة حل شكواهم بشركات توزيع الكهرباء التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية.

طرق التواصل بأرقام التليفون لحل البلاغات الفنية والتجارية

- بلاغات فنية: 2835989

- شكاوى تجارية: 160509

- إبلاغ القراءات: 146197

- إبلاغ عن سرقات: 11697

- إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841

- استعلام عن متأخرات: 7021

- حساب فاتورة: 359

- استفسارات: 527935

أرقام "واتس آب" لسرعه إرسال شكاوى الفواتير

وخصصت الشركه القابضة رقم "واتس آب" لكل شركة توزيع على مستوى الجمهورية لمساعدة أي مشترك لإرسال شكواه بشأن الفواتير الخاطئة لسرعة التفاعل معه وللتيسير على المواطنين.

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء،

- 01270003430 شركة القناة

- 01283388888 شركة شمال القاهرة

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة

- 01002822513 شركة مصر العليا

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا

- و01000549020 شركة البحيرة

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تطوير الخدمات المقدمه للعملاء

وطورت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خدماتها من خلال إسنادها لشركات متخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال، بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية

- خدمة الخط الساخن 121 والذي تم تفعيله منذ أغسطس 2016.

والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية

- يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي احسب فاتورتك وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية.

- تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS إلى 91121.

- الموقع الإلكتروني للوزارة والذي تلقى منذ إنشائه عام 2012 نحو 90 ألف شكوى وتم الرد عليها بالكامل، كما تم أيضا الانتهاء من حل نحو 40 ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية.