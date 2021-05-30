%97 نسبة حضور امتحان اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن نسبة الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد في مادة اللغة الأجنبية بلغت 97%، من إجمالي 2912 طالبًا وطالبة مقيدون في الصف الثالث الإعدادي.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أن غرفة العمليات بالمديرية تابعت جميع اللجان بكافة الإدارات التعليمية، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى تتعلق بسير الامتحان.

وأجرى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، جولة تفقدية بإدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة سير امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس الزهور الإعدادية، والسيدة خديجة الإعدادية بنات.

وتابع وكيل الوزارة خلال الجولة سير الامتحان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجنة، وتوفير الكمامات والمطهرات، والالتزام بالمسافة الآمنة بين الطالبات والعاملين باللجنة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، إضافة إلى توفير الجو الهادئ للطالبات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بمحافظة جنوب سيناء يبلغ 2912 طالبًا وطالبة، إضافة إلى 13 حالة دمج داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و19 لجنة بإدارة رأس سدر، و12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و 5 لجان بإدارة دهب، و 3 لجان بإدارة نويبع .