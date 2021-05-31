حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه والاهتمام بهم والمُحافظة على أسرارهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المشتري في منزل الأصدقاء يساعدك أن تحصل على دعم الأحباب والمخلصين رغم الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي آل باتشينو، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.