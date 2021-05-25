طلاب الثانوية العامة يستكملون الامتحان التجريبي الثاني.. «دون درجات»

يستكمل اليوم طلاب الثانوية العامة 2021، الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الحالي، في مواد التاريخ والفيزياء والرياضيات البحتة وعلم النفس والأحياء، إلكترونيا على التابلت في المدارس، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بواقع 14 طالبا في كل لجنة امتحانية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مدة الإجابة على أسئلة الامتحان التجريبي الثاني لمواد التاريخ والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والأدبية تتراوح لمدة 30 دقيقة، موضحة أنّ امتحان مادة علم النفس والأحياء والرياضيات البحتة يبدأ الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، حيث تعقد الامتحانات دون درجات وسيتم تصحيحها في عدود محدود من المدارس.

وأضافت الوزارة، أنّ الامتحان التجريبي الثاني يعقد للطلاب الذين يملكون جهاز تابلت، بنظام الأسئلة الموضوعية الاختيارية ولا يحتوي على أي أسئلة مقالية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد بشكل جيد للامتحانات وعدم القلق من طبيعة الأسئلة الجديدة.

شوقي: الامتحانات التجريبية تهدف لتدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم الإعلان عن تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي خلال أيام، وأنّ الوزارة حريصة على الاستعداد بشكل جيد لعقد الامتحانات وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشددا على الطلاب بالاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والتي توفر محتوى رقمي تعليمي متميز لجميع المراحل التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الامتحانات التجريبية تهدف لتدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، والوزارة ستعمل على حل مشكلة صعوبة امتحان اللغة الألمانية، كما جرى التأكيد على جميع مديريات التعليم في مختلف المحافظات بضرورة إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية في اللجان الامتحانية.