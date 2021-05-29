آخر أخبار الفطر الأسود.. وفاة 50% من المصابين بالمرض في الهند

تحارب الهند أكبر وأخطر تفشٍ لفيروس كورونا في العالم في الوقت الحالي، غير أنها تواجه أيضًا أزمة صحية أخرى، حيث أصيب الآلاف من الهنود بعدوى مرض الفطر الأسود خلال مرحلة تعافيهم من الفيروس.

ويلقى ما يصل إلى نصف الأشخاص الذين يصيبهم هذا المرض مصرعهم، بحسب تقرير لشبكة «إن بي آر» الأمريكية الذي يرصد آخر أخبار الفطر الأسود، وهو مرض يأتي إلى جانب عدوى أخرى تسمي مرض الفطر الأبيض وثالثة تسمى الفطر الأصفر.

آخر أخبار الفطر الأسود.. المرض يقتل أنسجة الجسم

وتسمى العدوى بالفطر الأسود، لأنه غالبًا ما يغير لون الأنسجة البشرية لأنه يقضي عليها، والاسم العلمي لهذه العدوى هو «فطر الغشاء المخاطي»، وهو موجود في كل مكان في التربة في المناطق الاستوائية، وعادة ما يكون غير ضار، إلا عندما تكون مناعة شخص ما منخفضة للغاية مثل مرضى السكر، حيث يشكل السكري أرضًا خصبة جدًا لدخول الفطر الأسود.

ونقل التقرير ضمن آخر أخبار الفطر الأسود تصريحات لطبيب هندي يدعى أرونالوك تشاكرابارتي، وهو عالم ميكروبيولوجي في مدينة شانديجار الشمالية، وأحد كبار الخبراء في الهند في داء الفطر الأسود، حيث اعتاد على تشخيص حوالي 50 حالة في السنة، معظمها في الأشخاص الذين أضعفهم زرع الأعضاء أو العلاج الكيميائي، لكنه شخّص 55 حالة هذا الأسبوع وحده، جميعهم مرضى سكري مصابون بفيروس كورونا، حيث تم إعطاء حوالي ثلثي المرضى منشط الستيرويد بشكل غير لائق، أو أعطوا جرعة إضافية منه، ما جعل مرضى كورونا أكثر عرضة له.

آخر أخبار الفطر الأسود: إزالة العين لعلاج المرضى

وينمو الفطر المخاطي في الجهاز التنفسي، ثم ينتشر إلى الفك والعينين وفي النهاية الدماغ، بحسب الدكتور راهوراج هجي، وهو جراح عيون في مدينة بنجالورو الجنوبية، والذي اضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة لمرضى الفطر الأسود، حيث اضطر إلى إزالة عديد من العيون خلال الشهر الماضي، لإنقاذ حياة المرضى.

الأسوأ في آخر أخبار الفطر الأسود أن المسألة لا تتوقف على إزالة العيون فحسب، فقد نفدت مؤخرًا الأدوية المضادة للفطريات لمساعدة هؤلاء المرضى على التعافي، إذ يحتاجون عادةً إلى سبع جرعات في اليوم، وهو قادر فقط على إعطائهم جرعة أو جرعتين، فيما يتجه بعض المرضى اليائسين إلى السوق السوداء وسط نقص في جميع أنحاء البلاد.

وفي أفضل الأوقات، يكون معدل الوفيات بين مرضى الفطريات الفطرية 10 إلى 15%، ولكن في الهند في الوقت الحالي، ومع انهيار النظام الصحي بفعل موجة كورونا ونقص الأدوية المضادة للفطريات، يقتل داء الفطر الأسود حوالي نصف الأشخاص المصابين به.