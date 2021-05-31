رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة 310 آلاف مشترك بـ 10 مراكز وقرى في بورسعيد

نجح قطاع بورسعيد التابع لشركة القناه لتوزيع الكهرباء في تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

310 آلاف مشترك في 10 مراكز وقرى

ويضم قطاع بورسعيد والذى يضم كل من «بورسعيد، بورفؤاد، الجنوب الضواحى، المناخ، الزهور والمناطق المحيطة بهم»، ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 310 آالف مشترك ويضم حوالى 10 مراكز وقرى.

عمليات إحلال وتجديد وتوسعات بالشبكة

ونفذ القطاع عمليات إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات بالشبكة من خلال إضافة 2 موزعات جهد متوسط، و90 محولا وأكشاك قدرات مختلفة، و70 عامودا هوائيا جهد متوسط، و225 كم كابلات أرضية جهد متوسط، و1300 عامود جهد منخفض و150 كم كابلات أرضية جهد منخفض، و190 صندوق توزيع جهد منخفض.

رفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة

من جانبه أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، لافتا إلى أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق مع ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة.

وشدد «السيد» على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

تقسيط تراكم الاستهلاكات السابقة بأقساط مناسبة

وأكد انه يتم مراجعة كافة الفواتير قبل إصدارها والتأكد من صحة القراءات مشيرا الي أن الشركه تقوم بتقسيط تراكم الاستهلاكات السابقة باقساط مناسبة حتي يتمكن المواطنين من دفع قيمة الفاتورة لافتا الي قيام فرق التفتيش بالمرور على كافة العدادات مسبوقة الدفع وخاصة التي لم تشحن منذ فترة و تنشيط فرق الضبطية القضائية لمكافحة سرقات التيار بجانب سرعة الإنتهاء من تركيب كافة العدادات الكودية لكل من قام بسداد المقايسة حيث أن جميع الهندسات متوفر بها العدادات وبكميات كبيرة.